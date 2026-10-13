Tresoldi, gol all'Inter e parole di Mancini: «Speriamo che da giugno sarà 51% italiano...»

Tresoldi segna all'Inter: le parole del tifoso milanista

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Prima della partita, Tresoldi aveva parlato a Sky Sport della sua fede rossonera e dell'emozione di giocare a San Siro: «Per me è un derby, è sempre stato il mio sogno giocare a San Siro, giocare contro l'Inter per me che sono milanista ancora meglio, è un sogno, spero di godermi questi 90' e di divertirmi il più possibile».

Il padre Emanuele e il sogno della maglia del Milan

In mattinata il padre Emanuele Tresoldi, ex difensore dell'Atalanta, aveva spiegato quanto il legame con il Milan conti per il figlio: «Giocherà mai in Serie A? Magari sì. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan. E se lo chiamasse l’Inter? Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere».

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