Zaniolo torna a casa: lascia il ritiro Italia per motivi personali
Il centrocampista dell'Udinese non prenderà parte alle due partite di Nations League contro Francia e Belgio.
Zaniolo - Via onefootball (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)
Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro dell'Italia per motivi personali e non prenderà parte alle due partite di Nations League contro Francia e Belgio. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il centrocampista dell'Udinese è tornato a casa, come riferisce SportMediaset.
Zaniolo torna a casa
Il giocatore dell'Udinese ha lasciato il gruppo degli Azzurri durante il ritiro.
La partenza per motivi personali
Alla base del rientro a casa di Zaniolo ci sono motivi personali.