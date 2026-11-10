Zaniolo torna a casa: lascia il ritiro Italia per motivi personali

Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro dell'Italia per motivi personali e non prenderà parte alle due partite di Nations League contro Francia e Belgio. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il centrocampista dell'Udinese è tornato a casa, come riferisce SportMediaset.

Zaniolo torna a casa

Il giocatore dell'Udinese ha lasciato il gruppo degli Azzurri durante il ritiro.

La partenza per motivi personali

Alla base del rientro a casa di Zaniolo ci sono motivi personali.

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