Conferenza Turati: "È un momento, siamo fragili. Abbiamo bisogno di ritrovarci"

Stefano Turati è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro tra il Sassuolo e la Lazio.

È un momento di grossa difficoltà, siamo fragili. Prima dell'espulsione la partita era 3-1 per loro e la Lazio è una squadra forte. Bisogna ripartire dalle cose positive perché io generalmente sono una persona positiva, abbiamo trovato un gol in 10 e la squadra nel secondo tempo per quanto abbiamo provato a giocare per portarla a casa nel modo migliore possibile.