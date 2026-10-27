Conferenza Floriani: "C'è un clima magico, siamo sempre tutti contenti. Domani si riparte"

Floriani è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro tra Sassuolo e Lazio, terminato con il trionfo del club biancoceleste.

Il gol? Le emozioni non le so descrivere, sono state troppe. Segnare là davanti a loro... Stavo per lanciarmi in mezzo ai tifosi, poi ho visto l'arbitro e mi sono spaventato. Grazie a dio era buono. Non guardiamo la classifica ora, non ci montiamo la testa. Il mister ci tiene sul pezzo, pensiamo alla prossima con la stessa fame. Noi ci divertiamo tanto, anche durante la settimana. C'è un clima magico. Siamo sempre tutti contenti, ridiamo tanto, scherziamo. Questa leggerezza è un nostro punto di forza. Mia madre? Sarà saltata dal divano (ride, ndr.). Sarà stata molto orgogliosa. La chiamerò subito appena prendo il telefono.