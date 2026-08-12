Il Lens ufficializza Ivanovic: lo sfottò social alla Lazio

Oltre il danno, la beffa. La Lazio ha perso un altro obiettivo di mercato e ha dovuto fare i conti con un secondo giocatore che ha preferito un'altra destinazione alla Capitale. Franjo Ivanovic ha scelto il Lens per poter giocare le competizioni europee, opportunità che non avrebbe avuto con una Lazio, reduce dal nono posto in campionato, e costretta anche a iniziare anticipatamente la stagione con l'impegno in Coppa Italia per i 32esimi contro il Mantova.

Il Lens soffia Ivanovic e beffa la Lazio

Eppure, la fumata nera sembra non esser bastata. Per la presentazione del suo nuovo centravanti, il Lens ha pubblicato un video in stile Simpson, in cui non è di certo passato inosservato il chiaro sfottò nei confronti della Lazio. Il tipico gesto italiano, il rifiuto del completo biancoceleste, la Fontana di Trevi e la trattoria romana: tutti richiami evidenti al mancato approdo del croato nella Capitale laziale.

Il video