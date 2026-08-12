Pinamonti alla Lazio, prende quota l'ipotesi prestito

La Lazio è ancora alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di Gattuso, che già a partire da questo weekend di ferragosto inizierà ufficialmente la nuova stagione con i biancocelesti. L'esordio è fissato domenica 16 agosto per i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova.

Pinamonti-Lazio, ipotesi prestito

Nel frattempo, la dirigenza biancoceleste prosegue il lavoro sul fronte mercato, concentrandosi sulle priorità richieste dal nuovo tecnico: un centravanti e un difensore centrale. Per l'attacco, la Lazio avrebbe individuato ormai da diverso tempo in Andrea Pinamonti il profilo ideale. Resta tuttavia da superare la richiesta di 15 milioni del Sassuolo per il cartellino del giocatore, con il contratto in scadenza nel 2027 con i neroverdi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nell'edizione odierna, la Lazio starebbe valutando un prestito fissato a 3 milioni con riscatto a 12. Per poter concretizzare la trattativa, però, Pinamonti dovrebbe prima rinnovare il proprio contratto con il Sassuolo, essendo in scadenza.

Le alternative

La pista Pinamonti resta quindi quella principale. Più indietro rimangono le alternative che portano a Piccoli, ormai a un passo dal Bologna, a Gimenez e a Lucca. In particolare, l'ex Pisa potrebbe essere un'occasione solo negli ultimi giorni di mercato, qualora il Napoli decidesse di aprire a un prestito. Nel frattempo, l'attaccante resta ancora sotto osservazione del neo allenatore partenopeo Allegri.