Il PSG vince la Champions League! Sconfitto l'Arsenal ai rigori
Il PSG trionfa ed alza al cielo la Champions League sconfiggendo l'Arsenal ai calci di rigore
Si conclude la stagione calcistica 2025/26 con la finale di Champions League disputatasi alla Puskas Arena di Budapest.
Il PSG trionfa ai rigori
Il PSG trionfa ed alza al cielo la Champions League sconfiggendo l'Arsenal ai calci di rigore. I Gunners la sbloccano dopo appena 5' grazie ad Havertz, che sfrutta un rimpallo e si invola a rete bucando Safonov. Al 65' arriva la risposta di Dembelè dagli undici metri con la gara che si protrae poi fino alla lotteria dei rigori. L'Arsenal viene condannata dagli errori di Eze e Gabriel, quest'ultimo calcia alto il quinto ed ultimo rigore decisivo. Un solo errore, invece, per la squadra di Luis Enrique.
Seconda vittoria consecutiva
Per il secondo anno consecutivo il PSG si laurea campione d'Europa. Dopo la vittoria a Monaco contro l'Inter nella passata stagione, Luis Enrique, alla sua terza vittoria della Champions League, alza la “Coppa dalle Grandi Orecchie” anche sotto le stelle di Budapest.