Gattuso: “Sogno lo stadio pieno. Sugli infortunati…”

Ai microfoni di Lazio Style Channel, mister Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria in amichevole contro il Mgarr United.

Le parole di Gattuso

Cosa mi porto dietro dall'amichevole di oggi? Che non si è fatto male nessuno (ride, ndr). Scherzi a parte, siamo molto soddisfatti. I moduli contano poco, è la mentalità e la voglia di far fatica in campo. Rovella e Cataldi avevano bisogno, anche Doekhi e Gudmundsson.

Rovella con Belahyane?

Secondo me si può fare, Nicolò è dinamico, ha bisogno di condizione e mettere minutaggio. Si è allenato bene, si è dato da fare.

Infortunati?

Lunedì faranno le risonanze Nuno, Zac e Frattesi, bisogna aspettare per vedere l'entità dei danni. Per questo stiamo temporeggiando, Zac sta già facendo qualcosa sul campo. Per Sutalo e Marusic aspettimo ancora un po' di giorni e usciremo con un comunicato quando saremo sicuri delle diagnosi.

Assenze?

I principi non cambiano, anche se ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Servono intensità e voglia, così come oggi anche se era un'amichevole. Anche gli altri hanno infortunati, non dobbiamo piangerci addosso.

Cancellieri?

Deve fare uno switch, ci ho parlato ieri, ha età e potenziale. Deve migliorare sotto porta, stiamo lavorando, può fare molto di più.

Frattesi?

Parlo e mi scontro molto con lui, può diventare uno dei migliori invasori del mondo. Io ogni volta che rubavo palla li contavo e per me erano tutti gol, sapevo che intorno avevo giocatori che con la palla erano più bravi di me. Lui è fondamentale, ma la differenza la stiamo facendo sull'attacco alla linea, ma non lo sta facendo solo lui. Arriva a fari spenti, non è un caso che sta facendo tutti questi gol. Ci scanniamo, ma ci vogliamo bene.

Se sono cambiato?