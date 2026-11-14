Lazio, Brentford su Isaksen: Lotito valuta il rinnovo fino al 2030

Il Brentford segue Gustav Isaksen e potrebbe presentare un’offerta alla Lazio nella prossima sessione invernale. Claudio Lotito non intende privarsi facilmente dell’esterno danese: la società valuta invece un rinnovo per trattenerlo.

Il Brentford valuta un’offerta per Isaksen

La Premier League guarda di nuovo alla Lazio. Secondo Tuttomercatoweb, il Brentford ha inserito Isaksen tra i propri obiettivi e sta valutando un tentativo per portarlo in Inghilterra. Si tratta, per ora, di un possibile assalto di mercato, non di una proposta già presentata.

Il club londinese è ottavo in campionato con 14 punti e considera il danese un profilo interessante per rinforzare l’attacco. Dopo un inizio di stagione difficile, il classe 2001 ha migliorato il proprio rendimento ed è diventato uno degli elementi più importanti della squadra biancoceleste.

In Serie A Isaksen ha raccolto 11 presenze, 4 gol e 1 assist. La sua crescita ha attirato attenzione anche fuori dall’Italia, ma per il Brentford arrivare a un accordo con la Lazio non sarebbe semplice.

La posizione della Lazio sulla possibile cessione

Il club considera Isaksen importante sia per il presente sia per il futuro. Una partenza a gennaio indebolirebbe il progetto tecnico: per questo una proposta ordinaria non basterebbe a convincere Lotito a prendere in esame la cessione.

Soltanto un’offerta straordinaria potrebbe modificare la posizione del presidente. La Lazio punta a un piazzamento in zona Champions League e ritiene fondamentale il contributo dell’esterno danese per raggiungere quell’obiettivo.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Il rinnovo fino al 2030 e le parole di Isaksen