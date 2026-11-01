Gattuso: "Le partite sono tutte difficili..."
"gli ultimi giorni si è lavorato poco, non si può fare altrimenti..."
Gennaro Gattuso - Depositphotos
Le parole di Gattuso
Prima del match contro il Cagliari, Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
L'intervista
Le partite sono tutte difficili, gli ultimi giorni si è lavorato poco, non si può fare altrimenti. Il Cagliari è una squadra viva con giocatori veloci, sanno difendere.
Belahyane?
È stato anche fortunato dall'infortunio, ma si è fatto trovare pronto. È molto bravo, sa giocare, quello che colpisce è la sua bravura tattica e il suo dinamismo. Ha un fisico, deve continuare, è tutto nuovo quello che sta facendo.