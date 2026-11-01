Gattuso: "Le partite sono tutte difficili..."

Prima del match contro il Cagliari, Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Le partite sono tutte difficili, gli ultimi giorni si è lavorato poco, non si può fare altrimenti. Il Cagliari è una squadra viva con giocatori veloci, sanno difendere.

È stato anche fortunato dall'infortunio, ma si è fatto trovare pronto. È molto bravo, sa giocare, quello che colpisce è la sua bravura tattica e il suo dinamismo. Ha un fisico, deve continuare, è tutto nuovo quello che sta facendo.