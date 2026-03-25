Italia, gli infortunati fanno squadra: ecco chi ci sarà in tribuna contro l’Irlanda del Nord

Anche fuori dal campo, il gruppo resta unito. Giovanni Di Lorenzo, Guglielmo Vicario e Mattia Zaccagni, attualmente indisponibili per infortunio, saranno presenti in tribuna a Bergamo per assistere alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord.

Un segnale importante di compattezza: pur non potendo dare il loro contributo sul terreno di gioco, i tre azzurri hanno scelto di stare accanto ai compagni in un momento delicato, confermando lo spirito di appartenenza al gruppo.

La partita si giocherà alla New Balance Arena, dove la Nazionale potrà comunque contare sul supporto di alcuni dei suoi uomini più rappresentativi, seppur a bordo campo.

Intanto cresce l’attesa per le scelte del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che comunicherà la lista dei 23 convocati entro la mezzanotte, con l’ufficialità attesa nelle prossime ore.