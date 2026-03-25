Italia, Gattuso: “Se Jorginho avesse segnato all’Olimpico siamo al Mondiale. La fortuna è una componente importante nel calcio”
Le parole del Ct della Nazionale alla vigilia del match
Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha tenuto una conferenza stampa prima della partita contro l’Irlanda del Nord.
Ecco cosa ha detto:
Cosa mi sento di dire agli italiani? Sta a noi. Se scendiamo in campo anche nello stadio e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano… Noi dobbiamo farci trovare pronti. Se ho guardato gli spareggi del passato? Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all’Olimpico siamo al Mondiale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani.