Italia, Gattuso: “Se Jorginho avesse segnato all’Olimpico siamo al Mondiale. La fortuna è una componente importante nel calcio”

Le parole del Ct della Nazionale alla vigilia del match

Matteo Ischiboni /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha tenuto una conferenza stampa prima della partita contro l’Irlanda del Nord. 
 

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Ecco cosa ha detto:


Cosa mi sento di dire agli italiani? Sta a noi. Se scendiamo in campo anche nello stadio e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano… Noi dobbiamo farci trovare pronti. Se ho guardato gli spareggi del passato? Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa. Poi la verità è che se Jorginho segna all’Olimpico siamo al Mondiale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani.

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