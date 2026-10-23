Lazio, Floriani verso il rinnovo fino al 2030: ingaggio quadruplicato

La Lazio e il Gruppo Pastorello, che cura gli interessi di Romano Floriani Mussolini, avrebbero programmato un incontro per ratificare un rinnovo fino al 2030. L’appuntamento potrebbe tenersi la prossima settimana. L’intesa non è ancora stata firmata e prevederebbe anche un ingaggio quadruplicato rispetto agli attuali circa 150 mila euro a stagione. Secondo il Corriere dello Sport, i colloqui sono arrivati a questo punto dopo un avvio di stagione in cui il classe 2003 ha trovato spazio nella squadra di Gennaro Gattuso.

L’accordo fino al 2030 e il nuovo ingaggio

Il passaggio atteso è l’incontro tra la società biancoceleste e i rappresentanti del giocatore. L’obiettivo sarebbe ratificare l’accordo per prolungare il contratto fino al 2030, ma la firma resta da apporre. Anche l’adeguamento economico è, per ora, una previsione legata al nuovo contratto: Floriani percepirebbe circa 150 mila euro all’anno e la cifra dovrebbe essere quadruplicata con il rinnovo.

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La prospettiva del nuovo accordo arriva mentre Floriani si sta ritagliando un ruolo in prima squadra. Il suo percorso nella Lazio è cominciato nel settore giovanile e ha attraversato prestiti in tre categorie prima del ritorno a Formello. Il possibile aumento dell’ingaggio si inserisce in questa fase, dopo le occasioni ottenute e le prestazioni offerte nell’avvio di stagione.

Dal settore giovanile alla scelta di continuare

Floriani entra nella Lazio nel 2016, a 13 anni, dopo le prime esperienze con Spes Artiglio e Roma Academy dell’Acquacetosa. Segue il percorso nel vivaio biancoceleste, senza un passaggio immediato alla prima squadra. Nel 2018, però, la mancanza di spazio lo porta a valutare anche la possibilità di lasciare il calcio.

A gennaio arriva un prestito di sei mesi alla Vigor Perconti. È una parentesi importante nel suo cammino: al rientro nella Lazio, Floriani riconquista spazio e prosegue la crescita nel settore giovanile. Il percorso che oggi potrebbe condurlo al rinnovo comprende dunque anche quel momento di difficoltà, oltre agli anni trascorsi nelle giovanili.

Accanto al calcio porta avanti gli studi. Consegue il diploma alla St George’s British International School e, successivamente, intraprende il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione all’Università San Raffaele. La formazione scolastica e universitaria accompagna così le tappe della sua carriera sportiva.

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