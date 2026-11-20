Nel mercato di gennaio, Gattuso vuole preservare il gruppo che ha portato la Lazio in testa alla classifica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il tecnico ha ricevuto garanzie: nessuno partirà. Per definire le strategie servirà però un nuovo confronto con la società, perché le intenzioni dovranno misurarsi con i bilanci.

Le garanzie per gennaio e il nodo dei bilanci

Il mercato conta, ma non è dai nomi che passa il progetto di Gattuso. L’allenatore punta sugli uomini che hanno costruito il primato e non intende rinunciare alla coralità della squadra per inserire un giocatore che chieda un ruolo centrale.

La garanzia sulle partenze tutela il gruppo attuale. Resta da stabilire, nel confronto con il club, quali scelte di mercato siano compatibili con i bilanci.

Il no a Icardi e la scelta degli uomini

Gattuso aveva mostrato la propria linea già a settembre, quando aveva detto no a Icardi, allora svincolato. Nella ricostruzione del quotidiano, il tecnico preferisce calciatori disposti a seguire il gruppo senza chiedere privilegi, gradi o riconoscimenti.

La Lazio capolista è nata da questa impostazione. Il pallone circola tra i giocatori e la costruzione delle reti coinvolge la squadra: un modo di giocare che Gattuso vuole conservare fino alla fine.

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