Rambaudi: "Pellegrini meglio di Pedraza. Su Pinamonti e Noslin…"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi, che ha commentato la possibilità del reintegro di Pellegrini in rosa ed il ballottaggio Noslin-Pinamonti.

Il reintegro di Pellegrini, se lo vuole il tecnico, è perché non è soddisfatto di Pedraza. Non essere contenti ora di Tavares sarebbe assurdo. Anche io credo che Pellegrini è meglio di Pedraza, anche se è stato fermo ultimamente credo che mezz’ora nelle gambe l’abbia.