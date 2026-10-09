Rambaudi: "Pellegrini meglio di Pedraza. Su Pinamonti e Noslin…"
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi, che ha commentato la possibilità del reintegro di Pellegrini ed il ballottaggio Noslin-Pinamonti
Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Roberto Rambaudi, che ha commentato la possibilità del reintegro di Pellegrini in rosa ed il ballottaggio Noslin-Pinamonti.
Le parole di Rambaudi a Radiosei
Il reintegro di Pellegrini, se lo vuole il tecnico, è perché non è soddisfatto di Pedraza. Non essere contenti ora di Tavares sarebbe assurdo. Anche io credo che Pellegrini è meglio di Pedraza, anche se è stato fermo ultimamente credo che mezz’ora nelle gambe l’abbia.
Noslin-Pinamonti?
Va guardato il momento. In assoluto Noslin non è così più avanti di Pinamonti, ma ora sì. Col Monza davanti serve svariare. C’è da guardare la condizione, Noslin è in fiducia e Pinamonti ancora no; quando si sbloccherà, con i gol e le prestazioni, sarà molto utile. Gattuso punterà sulla meritocrazia.
Le caratteristiche di Pinamonti?
Palla addosso, protegge, fa salire la squadra e va in area. Su un paio di occasioni, una la butta dentro.