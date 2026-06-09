Cardone: "Gila? Fabiani ha promesso a Gattuso di trattenerlo. Flaminio e rebus portieri?..."

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei riguardo il progetto Stadio Flaminio e gli ultimi movimenti di mercato.

L'intervento di Cardone a Radiosei

Rebus portieri

Sono convinto che Provedel andrà all’Inter, un incontro è in programma giovedì e la trattativa entrerà nel vivo. Non c’è una distanza clamorosa tra le parti. L’idea poi è di promuovere Mandas a primo portiere, a meno che il Bournemouth non lo riscatterà; hanno tempo fino al 15 giugno. Al momento lo scenario è questo, con Motta riserva e Furlanetto che andrà a giocare; Giacomone terzo portiere.

Gila

Gila? Gli approcci del Napoli, fin qui, sono stati respinti; è ancora presto, però la situazione al momento è questa. Servono 30 milioni. Lotito e Fabiani hanno promesso a Gattuso di trattenerlo.

Stadio Flaminio