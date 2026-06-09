Cardone: "Gila? Fabiani ha promesso a Gattuso di trattenerlo. Flaminio e rebus portieri?..."
Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei riguardo il progetto Stadio Flaminio e gli ultimi movimenti di mercato
Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei riguardo il progetto Stadio Flaminio e gli ultimi movimenti di mercato.
L'intervento di Cardone a Radiosei
Rebus portieri
Sono convinto che Provedel andrà all’Inter, un incontro è in programma giovedì e la trattativa entrerà nel vivo. Non c’è una distanza clamorosa tra le parti. L’idea poi è di promuovere Mandas a primo portiere, a meno che il Bournemouth non lo riscatterà; hanno tempo fino al 15 giugno. Al momento lo scenario è questo, con Motta riserva e Furlanetto che andrà a giocare; Giacomone terzo portiere.
Gila
Gila? Gli approcci del Napoli, fin qui, sono stati respinti; è ancora presto, però la situazione al momento è questa. Servono 30 milioni. Lotito e Fabiani hanno promesso a Gattuso di trattenerlo.
Stadio Flaminio
Per me è sbagliato, come ambiente, non spingere su questo progetto perché potrebbe essere una chiave per il cambiamento. Sarebbe una carta importante che Lotito avrebbe dal punto di vista amministrativo. A quel punto magari Lotito potrebbe optare per una svolta, ma questa è un’ipotesi