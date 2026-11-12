Lazio e Roma imbattute: sono tra le sette dei top 10 campionati europei
Dopo circa tre mesi di stagione, nessuna avversaria è ancora riuscita a battere le due squadre romane.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images
Dopo circa tre mesi di stagione, Lazio e Roma sono ancora imbattute. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Le due squadre romane figurano tra le sette formazioni che nessuno è riuscito a battere nei dieci principali campionati europei.
Circa tre mesi senza sconfitte
Il bilancio riguarda la prima parte della stagione: per tutte e sette le squadre considerate non è ancora arrivata una sconfitta.
Lazio e Roma tra le sette
Nel gruppo ci sono entrambe le romane. Lazio e Roma condividono il percorso senza sconfitte con altre cinque formazioni.