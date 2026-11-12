Lazio e Roma imbattute: sono tra le sette dei top 10 campionati europei

Dopo circa tre mesi di stagione, nessuna avversaria è ancora riuscita a battere le due squadre romane.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

Dopo circa tre mesi di stagione, Lazio e Roma sono ancora imbattute. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Le due squadre romane figurano tra le sette formazioni che nessuno è riuscito a battere nei dieci principali campionati europei.

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Circa tre mesi senza sconfitte

Il bilancio riguarda la prima parte della stagione: per tutte e sette le squadre considerate non è ancora arrivata una sconfitta.

Lazio e Roma tra le sette

Nel gruppo ci sono entrambe le romane. Lazio e Roma condividono il percorso senza sconfitte con altre cinque formazioni.

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