Lazio, Zaccagni e Frattesi sbagliano dal dischetto: Gattuso sceglie il nuovo rigorista

Lazio, cambia il rigorista? Dopo Zaccagni e Frattesi può toccare a Taylor

La Lazio ha stravinto a Reggio Emilia, superando il Sassuolo per 6-2, ma nella serata dei sei gol biancocelesti è emerso anche un tema destinato a far discutere: quello dei calci di rigore.

Gli ultimi tentativi dal dischetto di Zaccagni e Frattesi sono stati infatti sbagliati e calciati male. Errori che potrebbero portare a una riflessione sulle gerarchie della Lazio dagli undici metri.

E tra i possibili candidati per il futuro spunta Taylor. A soli 23 anni, il centrocampista sembra già un veterano per personalità e completezza.

Lazio, dopo Zaccagni e Frattesi può cambiare il rigorista

La larga vittoria in Sassuolo-Lazio 2-6 non cancella dunque gli errori arrivati dal dischetto. Prima Zaccagni, poi Frattesi: due episodi che possono aprire una nuova valutazione per i prossimi rigori.

Non c'è ancora una nuova gerarchia definita, ma, secondo quanto riportato da La Repubblica, l'ipotesi Taylor acquista inevitabilmente interesse.

Dopo quanto visto dal dischetto contro il Sassuolo, Taylor potrebbe diventare una delle opzioni per i prossimi calci di rigore della Lazio.

Taylor, due gol consecutivi e una nuova responsabilità possibile

Il momento del 23enne rende l'ipotesi ancora più interessante. Taylor è un giocatore completo e, nonostante la giovane età, in campo mostra già l'atteggiamento di un calciatore molto più esperto.

A questo si aggiunge un dato importante: Taylor ha segnato nelle ultime due partite.

Gol, continuità e personalità. Dopo gli errori dal dischetto contro il Sassuolo, potrebbe arrivare per lui anche una responsabilità in più.

La domanda, adesso, nasce spontanea: sarà Taylor il prossimo rigorista della Lazio?