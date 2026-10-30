Lazio, Rovella e Marusic parzialmente in gruppo: rientro dopo il Cagliari

Rovella e Marusic hanno partecipato parzialmente all’allenamento di gruppo della Lazio, ma non sono previsti rientri per la sfida di domenica pomeriggio contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, A Formello i due aumentano gradualmente carichi e intensità: la riaggregazione completa, con cautela, è prevista dalla prossima settimana. Per il regista potrebbe arrivare subito dopo il weekend; il montenegrino potrebbe aver bisogno di almeno un paio di giorni in più di lavoro differenziato.

Rovella e Marusic, il lavoro a Formello

Gattuso ha ritrovato la squadra ieri mattina dopo un giorno di riposo concesso come premio per la prestazione e i tanti gol segnati contro il Sassuolo. La pausa non era stata programmata prima del turno infrasettimanale.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, alla ripresa si sono allenati con i compagni, seppure soltanto per una parte della seduta, anche Rovella e Marusic. La preparazione del Cagliari proseguirà con altri due allenamenti, fissati alle 10.30 per oggi e domani.

Gli assenti per la partita con il Cagliari

Rispetto ai giocatori impiegati a Reggio Emilia, Gattuso non recupererà nessuno degli infortunati. Rovella e Marusic sono fuori da due mesi: il regista si è fermato alla seconda giornata contro il Genoa per una lesione al polpaccio, mentre il montenegrino è assente dall’esordio del turno precedente a Bologna per un grave stiramento alla coscia.

Resta ai box anche Gudmundsson, che ha riportato una frattura alla spalla in nazionale durante l’ultima pausa della Serie A. Per lui i tempi sono più lunghi: non è scontato nemmeno il rientro all’Olimpico per Lazio-Lecce del 21 novembre.

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