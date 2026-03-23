Tegola Nazionale, addio ai playoff per Federico Chiesa: Gattuso ha già scelto il sostituto

Doccia fredda per l’Italia di Gennaro Gattuso, infatti, come riportato da Cronache di Spogliatoio, Federico Chiesa deve rinunciare ai play-off per il Mondiale. Dopo il ritorno a Coverciano che aveva acceso le speranze dei tifosi, lo staff medico ha stabilito che l’attaccante del Liverpool non è in condizioni fisiche idonee per scendere in campo. Un’assenza pesante per il CT, che puntava sulla sua esperienza internazionale per scardinare la difesa dell’Irlanda del Nord.

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Gattuso punta tutto su Cambiaghi

Per rimediare all'assenza di Chiesa, il CT Gattuso ha deciso di puntare sulla freschezza di Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna, che era già presente nell'elenco dei pre-convocati, è stato richiamato d'urgenza per aggregarsi al gruppo a Bergamo. Sarà lui a contendersi una maglia da titolare per la semifinale di giovedì 26 marzo contro l'Irlanda del Nord, in un match da dentro o fuori che non ammette errori.

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