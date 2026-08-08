Di Marzio: “Ivanovic preferisce il Lens, trattativa bloccata con la Lazio…”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa fra Lazio e Ivanovic è bloccata

Beniamino Civitelli /
Franjo Ivanovic - Depositphotos
Franjo Ivanovic - Depositphotos

La Lazio è alla ricerca di un attaccante, come richiesto da Gattuso, nella giornata di ieri si era fatta avanti con insistenza l’ipotesi Franjo Ivanovic, ma adesso arrivano nuovi aggiornamenti.

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Ivanovic-Lazio: trattativa bloccata

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa fra Lazio e Ivanovic è bloccata. Il calciatore infatti avrebbe dato priorità al Lens perché vorrebbe giocare le coppe europee il prossimo anno.

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