Biglietti Bologna-Lazio: "settore ospiti chiuso e divieto…"
Come si legge nel comunicato riguardante la vendita dei tagliandi per la gara contro la Lazio. Il settore ospiti dedicato è attualmente chiuso
Altra beffa perpetrata ai danni dei tifosi laziali. Come si legge nel comunicato sul sito del Bologna riguardante la vendita dei tagliandi per la gara contro la Lazio. Il settore ospiti dedicato ai supporters biancocelesti è attualmente chiuso, inoltre i residenti nella Regione Lazio non potranno acquistare il biglietto in nessun settore dello stadio.
Il comunicato del Bologna
Parte martedì 11/8 alle 10 la vendita dei biglietti per Bologna-Lazio, prima giornata del campionato di Serie A in programma lunedì 24 agosto alle ore 18:30 allo stadio Renato Dall’Ara: fino alle 22 di mercoledì 12/8 solo in prelazione per gli abbonati che hanno acquistato il proprio abbonamento entro il 6/8 (Premium fino a 4 biglietti, Standard 2).
La vendita libera partirà giovedì 13/8 alle ore 17.
Tutti coloro che desiderano acquistare il biglietto dovranno essere in possesso della Fidelity Card, sottoscritta entro e non oltre il 5/8. Questa disposizione è valida esclusivamente per questa partita.
Settore ospiti
Il settore ospiti è attualmente chiuso. Inoltre, i residenti nella Regione Lazio non potranno acquistare biglietti per alcun settore dello stadio.