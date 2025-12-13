Esclusiva| Fiore: "Taty è un grande punto di riferimento offensivo. Cataldi? Un laziale vero"

La rosa biancoceleste si prepara a scendere in campo in occasione della 15a giornata di Serie A, infatti, oggi 13 dicembre alle ore 18:00 è in programma l'incontro Parma-Lazio allo stadio Tardini. Le aquile, con la prima parte di Campionato quasi giunta al termine, non possono più permettersi di sbagliare, tuttavia, il mister Maurizio Sarri per la gara di oggi, visibile sulla piattaforma Dazn e affidata all'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia, dovrà fare a meno sia di Gustav Isaksen sia di Mario Gila, il primo assente per un infortunio e il secondo per via di una squalifica. In vista dell'incontro è intervenuto ai microfoni di LazioPress Stefano Fiore, ex centrocampista che conta 96 presenze e 17 reti nella Lazio ed è sceso in campo in 62 partite con la maglia del Parma, segnando in 3 occasioni. Stefano Fiore è un pilastro per la storia di entrambi i club, infatti, con i gialloblu ha conquistato una Coppa Italia nel 1998-1999 e due Coppe UEFA nelle stagioni 1994-1995 e 1999-1999, mentre nella squadra biancoceleste ha alzato la Coppa Italia vinta nel 2003-2004, anno in cui è stato nominato capocannoniere di quella competizione con 6 gol segnati.

Stefano Fiore - Internet

Le dichiarazioni di Stefano Fiore a LazioPress

Con la squadra biancoceleste sei riuscito ad alzare la Coppa Italia nella stagione 2003-2004, anno in cui hai conquistato il titolo di capocannoniere grazie alle tue 6 reti. Che emozioni hai provato e quali sono i ricordi che ti sono rimasti nel cuore?

I ricordi che mi sono rimasti impressi sicuramente sono gli ultimi mesi passati alla Lazio e la vittoria della Coppa Italia nella finale del 2004. Titolo di capocannoniere? Si è aggiunto alla fine e sicuramente è stato qualcosa di particolare dato che non è stato vinto da un attaccante ma da un centrocampista. Sicuramente fa piacere anche se la cosa più importante è stata la vittoria della Coppa, poi c'è la soddisfazione personale per il titolo di capocannoniere.

Al momento i due pilastri a centrocampo sono Danilo Cataldi e Toma Basic, che dopo stagioni passate fuori lista finalmente sta vivendo un periodo di gloria. Come valuti questi due calciatori? Quanto sta pesando l'assenza di Nicolò Rovella?

Sono due giocatori su cui si può assolutamente fare affidamento. Cataldi, dopo la parentesi Firenze, è tornato con lo spirito giusto ed è un laziale vero, quindi è importante che sia all'interno dello spogliatoio. Basic si è rivelato un grande professionista perché non era facile farsi trovare pronti. Rovella era un giocatore in grande crescita ed ha avuto questo brutto stop per un infortunio però spero che possa rientrare presto per dare delle alternative valide a Sarri.

Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images via onefootball

L'intervista prosegue nella pagina successiva