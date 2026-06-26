La protesta continua: "Ci saranno anche dei video di gente che sarebbe voluta stare lí con noi, ma che purtroppo non è potuta venire..."

Il tifo organizzato

Ai microfoni di Radio Laziale il tifo organizzato commenta la manifestazione che si terrà giovedì 2 luglio alle 17:30, a cui aderiranno anche diversi personaggi e cantanti. Saranno presenti dei video di chi avrebbe voluto esserci, ma che purtroppo non potrà venire.

Il discorso

“Parleremo di tante cose. Hanno dato già l'adesione diversi personaggi, ma non diciamo chi sono, aspettiamo anche altre persone per questa scaletta. Ci saranno anche dei video di gente che sarebbe voluta stare lí con noi, ma che purtroppo non è potuta venire, ma ci teneva a mandare un messaggio, un saluto. Hanno messo a disposizione la loro voce diversi cantanti e questo ci fa piacere perchè tra una chiacchera, un ricordo, sentire qualche bella canzone della Lazio ci fa sempre piacere. Volevo ringraziare tutti gli artisti che si sono messi a disposizione dell'organizzazione e che lo fanno in maniera gratuita perché sono laziali, e quindi anche per loro sarà una giornata di lazialità. Ognuno di noi ha messo a disposizione quello che ha, le proprie competenze, tutto quello che sappiamo fare lo abbiamo riunito in una giornata".