Cardone: "Novità a Formello prima del raduno, mi aspetto..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.
Cardone a Radiosei
C’è aria di novità in società, intendo anche a livello dirigenziale. La questione Peruzzi sta andando avanti, anche a livello sanitario cambierà qualcosa. Cose nuove ci saranno a Formello, prima del 10, giorno del raduno, mi aspetto vari cambi. Romagnoli a breve svolgerà le visite con l’Al-Sadd, Gila credo andrà via; bisognerà assolutamente individuare i sostituti giusti. Nell’ottica di ringiovanire la rosa ci stanno i nomi di Coppola, Dominguez e Martinez; idem Rafa Marin. Sono tutti under 25, alcuni anche under 23. Uno di questi nomi credo arriverà, ma probabilmente ne servirebbero due.
In un mondo ideale a uno come Gila, l’anno dopo del suo arrivo, gli rinnovi il suo contratto. Ma qui concedo un attenuante perché all’epoca giocava poco.