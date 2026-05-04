Cremonese, Floriano Mussolini verso il riscatto: la strategia della Lazio

Cremonese-Lazio mette i riflettori su Romano Floriani Mussolini. Il terzino classe 2003, cresciuto a Formello, affronta il suo passato in una sfida speciale allo stadio Zini. Per lui, attualmente in prestito ai grigiorossi, si prospetta una maglia da titolare o un ingresso a gara in corso per dimostrare il suo valore proprio davanti al club che ne detiene ancora il cartellino.

Futuro grigiorosso: riscatto vicino

Il destino del difensore sembra ormai tracciato lontano dalla Capitale. Secondo le ultime indiscrezioni, la Cremonese è intenzionata a esercitare il diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo, a prescindere dall'esito del campionato e da una possibile retrocessione. Dopo l'esperienza alla Juve Stabia, questa stagione in Lombardia sembra aver convinto la dirigenza a puntare su di lui.

La strategia della Lazio

L'addio di Floriani Mussolini non sarà però un distacco totale. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la Lazio ha impostato l'operazione garantendosi il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una mossa strategica che permetterebbe a Lotito di incassare una cifra importante nel caso in cui il terzino dovesse esplodere definitivamente e trasferirsi in un top club nei prossimi anni.