Avanzano i contatti con Sergi Dominguez: la proposta
Nei prossimi giorni la Lazio dovrebbe presentare l'offerta definitiva
(Photo by Scott Taetsch/Getty Images via Onefootball
L'offerta
Nel mirino della Lazio continua ad esserci Sergi Dominguez. Come riportato infatti da Gianluca Di Marzio, ci sono stati dei contatti tra il club e il difensore della Dinamo Zagabria. Si procede verso un prestito con obbligo di riscatto che si aggira intorno ai 12 milioni di euro.
La trattativa rallenta
La Dinamo Zagabria vorrebbe però trattenere il calciatore, classe 2005, almeno per due partite delle qualificazioni alla Champions League, questo potrebbe rallentare la trattava, tuttavia la Lazio nei prossimi giorni dovrebbe presentare un'offerta per chiudere l'operazione e portare Dominguez sotto la guida di Gattuso.