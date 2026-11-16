La strana storia di Hysaj: senza club dopo la Lazio ma segna e trascina l'Albania
Il terzino ha firmato una rete nel 2-0 sulla Bielorussia, dopo l'assist nel successo interno contro la Finlandia.
Elseid Hysaj, svincolato dopo la scadenza del contratto con la Lazio, è stato decisivo per la promozione diretta dell'Albania dalla Lega C alla Lega B di Nations League. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il terzino destro ha segnato nel 2-0 contro la Bielorussia, dopo aver servito un assist nella vittoria sulla Finlandia.
Il contratto scaduto con la Lazio
Hysaj, 32 anni, è senza squadra dal 30 giugno. La sua situazione a livello di club non ha cambiato il ruolo nella nazionale guidata da Rolando Maran: il difensore continua a essere un titolare fisso dell'Albania.
L'assist nella vittoria sulla Finlandia
Maran non ha messo in discussione la centralità del terzino. Hysaj ha ripagato la fiducia del tecnico con un assist nel 2-0 interno sulla Finlandia di giovedì scorso, il primo dei due contributi decisivi raccontati da SportMediaset.