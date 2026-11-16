Malagò: il calcio italiano tornerà importante grazie agli allenatori

Giovanni Malagò attribuisce agli allenatori un ruolo decisivo per il futuro del calcio italiano. Il commissario della Figc lo ha detto a Coverciano, a Firenze, aprendo la cerimonia della 35ª Panchina d’Oro. Secondo quanto riportato da SportMediaset, «Se il calcio italiano è stato e tornerà a essere importante è per merito degli allenatori», ha dichiarato, secondo quanto riportato da SportMediaset.

La Panchina d’Oro a Coverciano

Il premio è assegnato dagli allenatori ai colleghi che si sono distinti nella passata stagione. Nel suo intervento di apertura, Malagò ha ribadito la considerazione per la categoria: «Ho una grande considerazione di questa categoria, sono una risorsa importante».

Impianti, scuola e società dilettantistiche

Per spiegare il suo giudizio, Malagò è tornato all’esperienza maturata fuori dal calcio: «Per tanti anni mi sono occupato di altri sport e miei colleghi, anche del mondo del calcio, mi chiedevano come mai l'Italia è stata in grado di far bene in altre discipline rispetto al calcio».

Nel ragionamento del commissario della Figc, le difficoltà strutturali rendono ancora più rilevante il lavoro delle società dilettantistiche di ogni disciplina: «La situazione degli impianti la conosciamo tutti e la posizione è condivisa, e sulla scuola evito ulteriori commenti. Quindi è tutto sulle spalle delle società dilettantistiche di ogni disciplina».

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