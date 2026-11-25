La Serie A eleggerà tre consiglieri federali il 14 dicembre, ma i candidati sono cinque. Ai tre uscenti Stefano Campoccia, Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta si sono aggiunti Saverio Sticchi Damiani e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Tra le ipotesi in vista del voto c’è anche quella di preferenze disgiunte tra la presidenza FIGC e il Consiglio federale.

Cinque candidati per i tre posti della Serie A

Nel breve mandato di Malagò, i posti spettanti alla massima serie erano occupati da Campoccia, dell’Udinese, Chiellini, della Juventus, e Marotta, dell’Inter. Tutti e tre si sono ricandidati. Con loro correranno il presidente del Lecce Sticchi Damiani e Lotito, che punta a tornare nell’incarico già ricoperto.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il quadro delle candidature si inserisce in una Serie A attraversata da divisioni. Alcuni club sono usciti dal fronte Malagò, con Atalanta e Inter in testa. Tra gli indecisi figurano anche Juventus e Milan; in vista delle elezioni dei consiglieri federali, le fratture interne potrebbero allargarsi.

Le preferenze dei club e l’ipotesi del voto disgiunto

Ogni società di Serie A può indicare un candidato al Consiglio federale. Nelle precedenti elezioni Chiellini aveva ottenuto sette voti e Marotta sei, in una situazione descritta come praticamente opposta a quella attuale.

Il fronte favorevole a Galliani, guidato dal presidente interista Marotta, potrebbe risentire della propria posizione di minoranza. I club che sostengono Malagò sono almeno 11: un sostegno necessario alla sua candidatura, per la quale serve l’appoggio di almeno una componente.

In questo scenario, alcune società potrebbero scegliere il voto disgiunto: sostenere un candidato alla presidenza FIGC e, per il Consiglio federale, esprimere una preferenza per un nome non apertamente schierato con lui. L’esempio indicato è un voto per Malagò alla presidenza e per Marotta, primo sostenitore di Galliani, come consigliere. Una soluzione che richiederebbe un lavoro diplomatico.

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