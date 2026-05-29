Il Monza torna in Serie A! Catanzaro eroico ma non basta

Il Monza ottiene la sua seconda promozione in Serie A vincendo la finale Playoff contro il Catanzaro

Beniamino Civitelli /
Monza stadio - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Monza stadio - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Arriva l'ultimo verdetto dalla Serie B con il campionato di A 2026/27 che assume adesso la forma definitiva.

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Monza promosso in Serie A

Paolo Bianco - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Paolo Bianco - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il Monza ottiene la sua seconda promozione in Serie A vincendo la finale Playoff contro il Catanzaro. Alla squadra di Bianco, forte del miglior posizionamento in classifica, va bene anche la sconfitta per 0-2 nella finale di ritorno, dopo aver vinto in trasferta all'andata 2-0. La squadra di Aquilani, invece, nonostante una gara eroica con tante palle gol non sfruttate, si lecca le ferite e non riesce nell'impresa.

Le tre squadre in Serie A

Si completa quindi lo scacchiere delle 20 squadre che parteciperanno alla Serie A 2026/27 con Venezia, Frosinone e Monza che tornano in massima serie. Percorso inverso per Pisa, Hellas Verona e Cremonese.

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