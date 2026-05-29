Il Monza torna in Serie A! Catanzaro eroico ma non basta
Il Monza ottiene la sua seconda promozione in Serie A vincendo la finale Playoff contro il Catanzaro
Arriva l'ultimo verdetto dalla Serie B con il campionato di A 2026/27 che assume adesso la forma definitiva.
Monza promosso in Serie A
Il Monza ottiene la sua seconda promozione in Serie A vincendo la finale Playoff contro il Catanzaro. Alla squadra di Bianco, forte del miglior posizionamento in classifica, va bene anche la sconfitta per 0-2 nella finale di ritorno, dopo aver vinto in trasferta all'andata 2-0. La squadra di Aquilani, invece, nonostante una gara eroica con tante palle gol non sfruttate, si lecca le ferite e non riesce nell'impresa.
Le tre squadre in Serie A
Si completa quindi lo scacchiere delle 20 squadre che parteciperanno alla Serie A 2026/27 con Venezia, Frosinone e Monza che tornano in massima serie. Percorso inverso per Pisa, Hellas Verona e Cremonese.