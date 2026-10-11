Gattuso: "Dobbiamo andare forti, è una squadra giovane..."

Prima del match di Campionato, il tecnico Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni. La Lazio affronterà il Monza oggi alle ore 15:00 dopo la lunga sosta per le Nazionali.

Dobbiamo andare forti, è una squadra giovane, ti vengono a prendere sistematicamente, è fastidiosa. Bisogna muoversi, attaccare, giocare sulle seconde palle.

Io ho vissuto un'epoca diversa, oggi i giocatori ragionano in maniera diversa. Prima che ho iniziato questo lavoro mi arrabbiavo su tante cose, adesso ho scelto su cosa arrabbiarmi. Ci sono varie priorità su cui credo fortemente, ma le altre cose le lascio passare.