Fisayo Dele-Bashiru è stato intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel al rientro dagli impegni con la Nazionale, in vista della sfida di sabato tra Lazio e Lecce. Nel confronto racconta l'energia portata da Gattuso, la concorrenza interna e la voglia di dare il massimo per la squadra.

Dele, il viaggio, la Nazionale, il rientro, come stai?

Sto bene. Sono felice di essere tornato a Roma. Naturalmente, essere convocato in Nazionale è sempre un momento speciale, soprattutto in occasione delle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Le partite sono andate abbastanza bene. La prima è stata positiva, la seconda poteva andare meglio, ma sono felice di essere tornato a Roma. Nel fine settimana ci aspetta una partita importante e non vediamo l'ora di giocarla.

E' un momento positivo per la squadra, per tanti tuoi compagni, lo è anche per te?

Penso che quest'anno abbiamo iniziato molto bene con Gattuso. Ha portato nuova energia nello spogliatoio e credo che questo si veda nei rapporti tra i compagni, nel nostro rapporto con l'allenatore e anche in quello con i tifosi. Se riusciremo a continuare su questa strada, sarà perfetto.

Ti sei ripreso con pazienza il tuo spazio, vedendo esprimersi così la tua squadra, quanto è stato forte in te il desiderio di contribuire alla causa?

Tanto, in questo momento c'è molta concorrenza. Quando ho l'opportunità di entrare in campo per aiutare la squadra, cerco sempre di dare il massimo. Se dovessi giocare nel fine settimana, darò come sempre tutto me stesso. Credo che questo sia importante perché, per arrivare lontano in campionato, non bisogna poter contare soltanto sugli undici titolari: anche i giocatori in panchina devono dare il proprio contributo. È fondamentale.

Hai compagni di reparto di grande qualità e intelligenza tattica, quanto stimola?

Credo che la concorrenza sia sicuramente positiva e faccia bene. Tutte le migliori squadre del mondo hanno molta competizione interna e penso che questo permetta alla squadra di esprimere al meglio. In questo momento l'atmosfera è molto buona. Credo che nello spogliatoio ci siano molte più battute e momenti di leggerezza rispetto alla scorsa stagione, quando la situazione era differente. Quest'anno siamo molto più uniti e questo contribuisce sicuramente a creare un bel clima all'interno del gruppo.

Diversi anni qui, guide tecniche differenti, da ognuno si è potuto imparare qualcosa di importante?

Da quando sono alla Lazio ho avuto diversi allenatori. Credo che quest'anno un aspetto importante sia il grande coinvolgimento di Gattuso nel lavoro con il gruppo e con ogni singolo giocatore. Ha un ottimo rapporto con tutti i componenti della squadra e penso che questo sia fondamentale. Inoltre, sa perfettamente cosa significhi essere in campo ai massimi livelli, avendo avuto una grande carriera da calciatore. È un allenatore di altissimo livello, tutti i ragazzi gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere risultati per lui.

Il vostro è un mondo ricco di pressioni, soddisfazioni e a volte critiche. Come si ripercuotono sulle prestazioni, come riesci a superarle?

A livello personale sono una persona piuttosto tranquilla. Non lascio che quello che succede all'esterno influenzi troppo il mio modo di essere. Penso di comportarmi in campo proprio come nella vita di tutti i giorni: sono abbastanza rilassato e calmo, anche se so essere aggressivo quando serve. Direi che queste sono le caratteristiche che mi descrivono meglio.

Cosa chiede Dele alla sua stagione?