Gudmundsson si riavvicina al gruppo: Lazio di nuovo a Formello

Dopo tre giorni di riposo, Gattuso riprende il lavoro senza sette nazionali; Sutalo è atteso dagli esami.

Albert Gudmundsson - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Albert Gudmundsson - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Gudmundsson inizierà oggi a lavorare gradualmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti della Lazio a Formello, dopo tre giorni di riposo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso ritroverà una squadra priva di sette giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il rientro graduale di Gudmundsson

Per il lungodegente Gudmundsson, il lavoro con i compagni riprenderà pian piano. È questo il programma previsto da Gattuso per l’allenamento di oggi, secondo Il Messaggero.

I sette nazionali assenti a Formello

Alla ripresa non ci saranno Mandas, Marusic, Provstgaard, Belahyane, Frattesi, Dele-Bashiru e Isaksen, tutti impegnati con le nazionali. Sono invece rimasti nella Capitale gli infortunati della partita di Napoli: Tavares e Sutalo.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Gli esami di Sutalo e l’infortunio di Tavares

Lazio-Roma, Nord esaurita in poche ore: possibile quota 30mila
Lazio, derby da record: incasso stimato vicino ai 4 milioni