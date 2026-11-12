Gudmundsson si riavvicina al gruppo: Lazio di nuovo a Formello
Dopo tre giorni di riposo, Gattuso riprende il lavoro senza sette nazionali; Sutalo è atteso dagli esami.
Gudmundsson inizierà oggi a lavorare gradualmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti della Lazio a Formello, dopo tre giorni di riposo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso ritroverà una squadra priva di sette giocatori impegnati con le rispettive nazionali.
Il rientro graduale di Gudmundsson
Per il lungodegente Gudmundsson, il lavoro con i compagni riprenderà pian piano. È questo il programma previsto da Gattuso per l’allenamento di oggi, secondo Il Messaggero.
I sette nazionali assenti a Formello
Alla ripresa non ci saranno Mandas, Marusic, Provstgaard, Belahyane, Frattesi, Dele-Bashiru e Isaksen, tutti impegnati con le nazionali. Sono invece rimasti nella Capitale gli infortunati della partita di Napoli: Tavares e Sutalo.