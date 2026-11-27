Alla vigilia di Lazio-Torino è intervenuto in conferenza stampa mister Gennaro Gattuso per presentare il match.

La conferenza stampa di Gattuso

Taylor non sarà della partita ha avuto un problema durante Lazio-Lecce, ha fatto risonanza ha un po’ di edema e poi lunedì fa risonanza con tutti gli altri e lo valutiamo. Noslin e Zaccagni stanno bene hanno fatto una settimana di allenamento con noi.

Rientro allo stadio

È motivo di orgoglio prima però complimenti a chi ci è sempre stato in casa, il tifo organizzato è una componente importante e da parte mia è motivo di orgoglio bisogna ringraziarli, poi dobbiamo essere bravi noi. Ho sognato dal primo giorno di vedere un olimpico da 50-60 mila persone. Domani sarà impegnativa, quando partono lo fanno in modo forte e ci sarà da battagliare.

Dele-Bashiru

Meritava molto di più di quello che gli ho dato ed è giusto che tante volte aveva la faccia arrabbiata, poi faccio delle scelte ed è così. È migliorato ha quelle doti che si sposano bene per la partita di domani. Deve giocare senza pressioni, deve mettere in campo le quali che ha ma gli ho dato molto meno di quello che meritava.

Difesa

Oliver parte sicuro dal 1’ e poi sto pensando, chiaro che quando giochi con un destro sul sinistro può essere complicato però vediamo.

Abate

L’avevo preso nella mia ala protettiva c’è un grandissimo rapporto. Da parte mia c'è grandissimo orgoglio vedere come è cresciuto, gli auguro il meglio.

Torino

A livello balistico hanno tanti giocatori forti, noi abbiamo fatto tante partite sporche sappiamo cosa andiamo ad affrontare domani saranno importanti le transizioni.

Senza Taylor cambia il modo di giocare?

Nessun cambio di modulo, proseguiamo sulla nostra strada, possiamo pagare qualcosa a livello di geometrie ma la partita di domani si sposa in modo perfetto per gli interpreti che abbiamo. Le giocate che ti dà Taylor non te le può dare nessuno però facciamo le cose che siamo capaci di fare ci mancherà a livello geometrico qualcosa ma andiamo a mettere qualcosa di più a livello muscolare.

Futuro

Bisogna continuare a fare risultati, a non subire l’evento, non possiamo permetterci di uscire dalla partita e dobbiamo essere bravi su questo aspetto.

Le sensazioni su Taylor

è difficile perché ha avuto un risentimento dal 48’ fino al 93’, non ha detto niente, domenica ero qua a vedere la Primavera e c’erano 10 giocatori che si curavano. Taylor ha chiamato perché sentiva fastidio. Penso non sia gravissimo, però c‘è edema, penso non sarà lunghissima per le dinamiche.

Tavares e Sutalo

Sutalo è un po‘ indietro, Tavares sta iniziando a spingere, siamo sulla buona strada.

Campionato: Lazio e Roma davanti

Spero di starci il più a lungo possibile, ma le chiacchiere stanno a zero oggi è inutile parlare di classifica. Io vivo alla giornata e bisogna muovere la classifica dal Frosinone in su siamo tutti là. La classifica è bella, per i tifosi laziali e romanisti è qualcosa di incredibile ma ora dobbiamo fare risultati e muovere la classifica.

Piano gara

Il Torino con il Napoli fa una partita diversa. La rifà con noi o no? Noi l’abbiamo preparata ma non sappiamo come vengono ad affrontarci ma il dna rimane quello.

Altri sogni?

Continuare così, essere bravi a perdere meno giocatori possibili.

Impostazione in difesa