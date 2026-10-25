Inter-Fiorentina, Thuram al 91’ e Zielinski al 98’: agganciata la Lazio

De Gea respinge i tentativi nerazzurri e Carlos Augusto colpisce due traverse, poi la partita cambia nel recupero.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball

L’Inter batte la Fiorentina 2-1 con un rigore di Zielinski al 98’ e raggiunge la Lazio in testa alla classifica: entrambe hanno 22 punti dopo otto giornate. La squadra di Chivu va ancora una volta in svantaggio, ma stavolta completa la rimonta soltanto nel lungo recupero.

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De Gea ferma l’Inter nel primo tempo

Nella prima frazione l’Inter trova sulla sua strada De Gea. Il portiere viola è reattivo su Thuram e compie un intervento decisivo sul colpo di testa di Esposito. Anche la Fiorentina si muove bene, sostenuta dalle giocate di Mastantuono.

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Jimenez porta avanti la Fiorentina, l’Inter colpisce due traverse

La ripresa segue lo stesso andamento: i nerazzurri mantengono il possesso del pallone, ma al 65’ sono gli ospiti a passare. Jimenez lascia partire un destro da fuori area che entra sul palo più vicino a Provedel, schierato titolare.

L’Inter cerca il pareggio. De Gea respinge una conclusione di Thuram, mentre la traversa ferma due colpi di testa di Carlos Augusto. Chivu utilizza tutti i cambi a disposizione prima dei minuti finali.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Thuram e Zielinski ribaltano la gara nel recupero

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