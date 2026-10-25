Inter-Fiorentina, Thuram al 91’ e Zielinski al 98’: agganciata la Lazio
De Gea respinge i tentativi nerazzurri e Carlos Augusto colpisce due traverse, poi la partita cambia nel recupero.
L’Inter batte la Fiorentina 2-1 con un rigore di Zielinski al 98’ e raggiunge la Lazio in testa alla classifica: entrambe hanno 22 punti dopo otto giornate. La squadra di Chivu va ancora una volta in svantaggio, ma stavolta completa la rimonta soltanto nel lungo recupero.
De Gea ferma l’Inter nel primo tempo
Nella prima frazione l’Inter trova sulla sua strada De Gea. Il portiere viola è reattivo su Thuram e compie un intervento decisivo sul colpo di testa di Esposito. Anche la Fiorentina si muove bene, sostenuta dalle giocate di Mastantuono.
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Jimenez porta avanti la Fiorentina, l’Inter colpisce due traverse
La ripresa segue lo stesso andamento: i nerazzurri mantengono il possesso del pallone, ma al 65’ sono gli ospiti a passare. Jimenez lascia partire un destro da fuori area che entra sul palo più vicino a Provedel, schierato titolare.
L’Inter cerca il pareggio. De Gea respinge una conclusione di Thuram, mentre la traversa ferma due colpi di testa di Carlos Augusto. Chivu utilizza tutti i cambi a disposizione prima dei minuti finali.