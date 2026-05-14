Caos derby, tra ricorsi e rinvii: la ricostruzione

Dopo giorni di tensione e continui cambi di programma, è arrivata la decisione definitiva sul derby della Capitale.

Le tappe di un caos durato 15 giorni

La vicenda era nata dalla scelta della Lega Serie A di fissare la stracittadina per domenica alle 12:30. Una collocazione che aveva però spunto la Prefettura di Roma a intervenire, disponendo lo slittamento della gara a lunedì 18 maggio alle 20:45 per ragioni di ordine pubblico, a causa della sovrapposizione del derby con la finale degli Internazionali BNL d'Italia di tennis, in programma domenica 17 maggio alle 17.

Il ricorso al Tar del Lazio

La scelta della Prefettura aveva però provocato la reazione della Lega Serie A, che nei giorni scorsi aveva presentato un ricorso d'urgenza al Tar, avanzando parallelamente una nuova proposta: anticipare il derby a domenica alle ore 12:00.

Rinviato il provvedimento del Tar

Il Tar, dal canto suo, aveva rinviato in queste ultime ore il caso all'Avvocatura di Stato, prima di decidere, secondo l'ANSA, di emettere la sentenza definitiva solo nella giornata di domani nel caso in cui le due parti non avessero trovato in serata un accordo. Una situazione che aveva alimentato ulteriore incertezza.

La svolta

Tuttavia, la svolta definitiva è arrivata solo pochi minuti fa. Dopo un confronto tra le parte, Lega e Prefettura hanno raggiunto l'intesa: il derby della capitale verrà disputato domenica 17 maggio alle ore 12:00. Contestualmente saranno anticipate alla stessa data e orario anche le altre quattro partite previste in contemporanea, ossia Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli.