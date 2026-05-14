Giordano: "Sarri ne ha dette un po’ troppe in questi giorni. Chivu? Ha più esperienza"

Il duro commento di Bruno Giordano ai microfoni di Radio Laziale dopo la finale persa della Lazio in Coppa Italia per mano dell'Inter.

Ieri mi è sembrata la fotocopia di sabato. Sarri non era d’accordo? Può dire quello che vuole, io dico quello che voglio. In questi giorni ne ha dette un po’ troppe. A livello di esperienza Chivu ne ha di più rispetto a Sarri, perché un conto è fare solo l’allenatore, mentre un altro è fare il calciatore che ha giocato, vinto la Champions e tanto altro.

Non mi aspettavo una prestazione così, magari con degli errori ma non così. Con una ferocia che non c'è stata. Nel primo tempo non c’è stato un minimo accenno di pressing, quello che ha detto Sarri non mi convince, non regalo un tempo a una squadra come l’Inter.

Se vogliamo essere crudi, siamo arrivati in finale di Coppa Italia vincendo una partita su cinque, se si va male ai rigori sei fuori. Poi ha avuto la bravura di arrivarci ma non ha fatto chissà che percorso, erano partite difficili incontrando squadre in difficoltà, soprattutto il Bologna.

Derby? Speriamo che non si giochi a pranzo se no andremo senza un allenatore e potrebbe essere un handicap.

Udinese, Sassuolo e Bologna non avrebbero fatto la figura che abbiamo fatto noi, ci metto la mano sul fuoco.