Lazio, Mattei mette in fila i dubbi: dagli infortunati al compenso di Lotito
Mattei attende la ripresa del campionato e chiede più chiarezza sugli infortunati. Poi critica il compenso del presidente Lotito.
Secondo quanto riportato da RadioSei.it, Mattei ha definito «lunghissime» le tre settimane trascorse nell'attesa del campionato. Il suo intervento si concentra poi sulla Lazio: dalle incertezze al vertice alla gestione delle informazioni sugli infortunati, fino al compenso del presidente Claudio Lotito.
L'attesa per il campionato e i dubbi sugli infortunati
Mattei sostiene che in casa Lazio continui a mancare chiarezza. Il riferimento riguarda anche i giocatori infortunati: a suo giudizio, alcuni sembrano vicini al rientro, ma poi non tornano a disposizione. È questo uno dei dubbi che accompagna l'attesa per la ripresa del campionato.
La critica al compenso di Lotito
Mattei contesta anche una scelta economica del club. A suo dire, mentre nella Lazio «si taglia tutto», il compenso del presidente Lotito è passato da 600mila euro a 1,1 milioni di euro. Lo considera una cifra senza motivo e afferma che nessun altro presidente in Serie A si concede un compenso simile.
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