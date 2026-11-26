Vedat Muriqi segna ancora e il Fenerbahçe vince di nuovo. Il centravanti kosovaro ha realizzato 10 gol e servito due assist in 22 partite. A 32 anni è tornato protagonista nel club di Istanbul, riconquistando l’affetto dei tifosi.

Il ritorno di Muriqi al Fenerbahçe

Il club lo ha inseguito a lungo in estate. Muriqi era già stato un idolo dei tifosi durante la sua prima esperienza in Turchia e, dopo aver giocato anche a Maiorca, è tornato a vestire la maglia del Fenerbahçe.

Il suo rendimento accompagna questa seconda esperienza a Istanbul: i 10 gol e i due assist nelle 22 gare disputate raccontano il momento dell’attaccante, soprannominato Pirata.

Sei reti in campionato, i gol in Europa

In campionato Muriqi ha segnato sei gol in 12 presenze, partendo titolare cinque volte. In Champions League ha disputato cinque gare, quattro dal primo minuto, e realizzato due reti arrivate in momenti importanti.

È stato decisivo nelle ultime due sfide contro Liverpool e Shakhtar. Aveva già segnato nei preliminari contro il Lione. Le sue prestazioni hanno contribuito a ridurre lo spazio di Romelu Lukaku nelle gerarchie offensive della squadra, soprattutto nelle notti europee.

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