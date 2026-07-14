Danilho Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio: ufficiale

Adesso è arrivata l'ufficialità: Danilho Doekhi è un nuovo calciatore della Lazio

Beniamino Civitelli /
Danilho Doekhi - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Danilho Doekhi - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Dopo l'arrivo a Roma nella giornata di ieri, adesso è arrivata l'ufficialità: Danilho Doekhi è un nuovo calciatore della Lazio. Il difensore classe '98 ex Union Berlino arriva a parametro zero.

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Il comunicato ufficiale

La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Danilho Raimundo Doekhi. Il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale.

L’ex Union Berlino sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per il ritiro.

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