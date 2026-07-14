Danilho Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio: ufficiale
Adesso è arrivata l'ufficialità: Danilho Doekhi è un nuovo calciatore della Lazio
Danilho Doekhi - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Dopo l'arrivo a Roma nella giornata di ieri, adesso è arrivata l'ufficialità: Danilho Doekhi è un nuovo calciatore della Lazio. Il difensore classe '98 ex Union Berlino arriva a parametro zero.
Il comunicato ufficiale
La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Danilho Raimundo Doekhi. Il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale.
L’ex Union Berlino sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per il ritiro.