Violenti scontri tra ultras di Napoli e Fiorentina sono scoppiati nella serata di domenica 29 novembre sull’autostrada A1, come riportato da Sport Mediaset, mentre i tifosi azzurri rientravano verso Napoli da Reggio Emilia e quelli viola tornavano verso Firenze dalla trasferta di Udine. In mezzo alla carreggiata si sono scatenati disordini con lanci di fumogeni e fuochi d'artificio che hanno bloccato la circolazione.

Cos'è successo sull'autostrada

Poco prima delle 20:00, lungo la carreggiata sud dell'A1 in provincia di Firenze, all'altezza di Calenzano e nei pressi dell'area di servizio Bisenzio, si sono affrontati gruppi di sostenitori a volto coperto delle due tifoserie. Durante i disordini in carreggiata sono stati lanciati petardi, fumogeni e fuochi d'artificio ed è andato a fuoco un mezzo, mentre non risultano feriti. La polizia stradale ha disposto la chiusura del tratto interessato, provocando code fino a cinque chilometri, prima della riapertura intorno alle 20:45 con l'intervento delle forze dell'ordine, della Digos e dei mezzi di soccorso.

Il post Instagram di Sport Mediaset con i video degli scontri