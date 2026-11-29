L’Italia batte la Spagna 2-1 a Bologna e conquista la quarta Coppa Davis consecutiva. Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori firmano il punto del titolo nel doppio decisivo contro Carlos Alcaraz e Marcel Granollers. Dopo l’ultimo punto, giocatori e staff lasciano la panchina azzurra, corrono in campo e finiscono a terra, stretti in un unico abbraccio.

Musetti rimonta Jódar, Alcaraz batte Cobolli

Per Musetti, la domenica era iniziata oltre tre ore prima di quell’abbraccio. Nel singolare d’apertura il carrarino perde il primo set al tie-break contro Rafael Jódar, poi ribalta la partita. Concede al giovane spagnolo appena tre giochi nei due parziali successivi e chiude 6-7, 6-2, 6-1, portando all’Italia il primo punto della finale, come riportato da ANSA.

La Spagna torna in corsa grazie ad Alcaraz. Contro Flavio Cobolli, lo spagnolo vince il primo set 6-2. Il romano lo trascina al tie-break nel secondo, ma Alcaraz si impone per 7 punti a 4: dopo i singolari, la finale è sull’1-1, secondo Reuters.

Musetti e Vavassori decidono il doppio

Per assegnare il titolo, Filippo Volandri sceglie la coppia che due giorni prima aveva portato l’Italia in finale. Contro la Repubblica Ceca, Musetti aveva battuto Jakub Menšík in singolare ed era tornato in campo accanto a Vavassori per conquistare il punto del 2-1.

A Bologna, dall’altra parte della rete, i due trovano Alcaraz, appena uscito vincitore dalla sfida con Cobolli, e lo specialista del doppio Marcel Granollers. Anche questa volta il punto decisivo è azzurro, come riferito da Sky TG24.

Musetti prende così parte a tutti e quattro i punti conquistati dall’Italia tra semifinale e finale: due in singolare e due insieme a Vavassori. Per la Spagna è la seconda finale persa in due anni contro la squadra di Volandri.

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