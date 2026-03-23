Referendum sulla giustizia: il No stravince sul Si

Uno dei Referendum più attesi da sempre in campo politico. Si parlava di riforma sulla giustizia che a sua volta andava a modificare la costituzione italiana. Il popolo italiano era chiamato a scegliere tra il Si e il No, tra appoggiare o negare. Il dissenso in questo caso, ha fatto la differenza portando ad una importante vittoria del No, al 53,74%, contro il Si che ha raggiunto una percentuale al 46,26% . Di conseguenza questi risultati corrispondono ad un successo del centro-sinistra e di un fallimento del governo Meloni.

L'affluenza alle urne e un esito immediato

Un Referendum che ha fatto la storia non solo per la singolarità della riforma ma anche in termini di affluenza alle urne. Gli italiani si sono presentati con la scheda in mano con una percentuale altissima, 58,9%. Un parametro che dimostra, forse, come il popolo italiano si stia riavvicinando alla politica e alla voglia di votare.

Sono bastati pochi minuti per inquadrare quello che era il risultato finale di questo Referendum. Da subito infatti il No si era involato, con i numeri, sul Si, mettendo quasi la parola fine sin dall'inizio dello spoglio delle schede. Altro dettaglio non casuale sono le prime dichiarazioni, da sconfitta, arrivate nel pomeriggio da parte del Premier Giorgia Meloni.

Il risultato del Referendum nel Lazio

Anche nella regione Lazio i numeri lasciano vincere largamente il No con il 54,6% mentre il Si si attesta al 45,4%. Protagonista di questa vittoria è stata anche la città di Roma che ha dato il suo apporto in modo importante con una percentuale notevole.