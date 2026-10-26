Lazio, tifosi al Mapei: in 10.000 con bandiere e stendardi

Sono attesi 10.000 tifosi della Lazio al Mapei Stadium per la trasferta a Reggio Emilia. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, La previsione arriva dopo le 9.591 presenze complessive registrate sabato all’Olimpico: i sostenitori biancocelesti continuano a disertare le gare in casa, ma seguono la squadra fuori Roma.

La protesta prosegue anche mentre la Lazio è in testa alla classifica e vince all’Olimpico. Per i tifosi che vi aderiscono, il significato della scelta va oltre i risultati sul campo, come racconta il Corriere dello Sport.

Diecimila laziali in uno stadio da 21.525 posti

Il Mapei Stadium può accogliere 21.525 spettatori: con 10.000 laziali, i sostenitori ospiti occuperebbero quasi metà dell’impianto. Il settore riservato agli ospiti dispone di 4.000 posti, ma le richieste di biglietti hanno superato il doppio di quella disponibilità.

Si delinea così un contrasto tra le gare interne e quelle in trasferta. La squadra gioca davanti a un Olimpico segnato dalle assenze, mentre lontano da Roma trova un seguito numeroso. Le trasferte da Bologna a Reggio Emilia hanno fatto registrare il tutto esaurito per i laziali.

La Nord chiama i tifosi: bandiere e stendardi a Reggio Emilia

Al Mapei sono attesi bandiere, stendardi, gonfaloni e altri simboli biancocelesti. La Nord ha invitato i tifosi a portare i propri colori anche sulle auto dirette a Reggio Emilia, con l’obiettivo di accompagnare la squadra per tutta la partita.

«Sarà una trasferta da 10.000 tifosi. Follia totale, ma è stupendo così», si legge nell’invito della Nord. Il messaggio prosegue: «Portate bandiere, stendardi, riempite le macchine dei vostri colori, presentiamoci a Reggio Emilia con uno spettacolo degno del nome dei laziali». La presenza in trasferta resta, per chi protesta, un modo di sostenere la Lazio senza tornare sugli spalti dell’Olimpico.

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