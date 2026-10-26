Pinamonti con la Lazio a Sassuolo: bronchite e condizioni valutate di ora in ora
La punta ha saltato la vittoria per 2-1 sul Parma e partirà per Reggio Emilia nonostante il problema di salute.
Andrea Pinamonti partirà per Reggio Emilia con la Lazio nonostante la bronchite. I biancocelesti giocheranno domani sul campo del Sassuolo. Le condizioni dell’attaccante saranno valutate di ora in ora nell’avvicinamento alla partita.
La bronchite e l’assenza contro il Parma
Pinamonti ha saltato la precedente gara di campionato della Lazio, vinta per 2-1 contro il Parma. A fermare l’attaccante classe 1999 non è stato un problema di carattere atletico, ma una bronchite che lo limita anche nelle attività quotidiane.
Il ritorno sul campo del Sassuolo
Per il centravanti la prossima sfida ha un significato particolare. Fino all’ultima estate giocava nel Sassuolo, il club che lo ha poi ceduto alla Lazio. Domani tornerà dunque sul campo della sua ex squadra con la maglia biancoceleste.