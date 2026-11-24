La Lazio riparte dalla Pistelli

Dopo qualche anno di pausa, la Lazio torna nelle scuole di Roma e per il primo appuntamento sceglie di presentarsi con il suo capitano. Mercoledì pomeriggio, grazie ad un'iniziativa di Sport e Salute insieme ad Adidas contro il drop out nello sport, sarà il capitano della Lazio Mattia Zaccagni a incontrare gli alunni della primaria Pistelli. Per i bambini che la domenica lo seguono dagli spalti o davanti alla televisione, stavolta l’indirizzo da ricordare è quello che conoscono meglio, quello della loro scuola.

Il capitano tra i banchi

C’è un dettaglio che rende speciale il pomeriggio di via Monte Zebio. Di solito sono i più piccoli ad accompagnare i calciatori sul prato prima del fischio d’inizio. Mercoledì le parti si invertiranno e saranno gli alunni ad accogliere Zaccagni nel luogo in cui trascorrono le loro giornate. Al capitano il compito di rappresentare anche i compagni in questo ritorno tra i banchi romani.

Dieci vittorie in dodici giornate

L’appuntamento cade in un momento felice per i colori biancocelesti. La squadra di Gennaro Gattuso ha appena centrato la decima vittoria nelle prime dodici giornate di campionato, un passo da record che racconta con quanta continuità la Lazio stia raccogliendo risultati. È questa la squadra che Zaccagni porterà idealmente con sé alla Pistelli. Per un pomeriggio, il volto di quella corsa in campionato sarà a pochi passi dai bambini che per lui fanno il tifo ogni domenica.