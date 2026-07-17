Formello day 5: è il quinto giorno di ritiro per la squadra biancoceleste

5 giorno di ritiro per la squadra biancoceleste

Inizia il quinto giorno di ritiro a Formello in vista della prossima stagione. Sono ancora assenti Cataldi, Patric, Isaksen e Furlanetto. Durante la preparazione è stato presente anche il dirigente sportivo Angelo Fabiani, era a bordo campo ad osservare la squadra biancoceleste.

La seduta mattutina

Sono stati proposti inizialmente dei circuiti ad alta intensità per preparare i calciatori ad affrontare poi il lavoro tecnico-individuale con l'utilizzo delle sagome. In precedenza ci sono stati degli scambi a due tra i giocatori biancocelesti, è stato poi inserito anche il terzo uomo. È fondamentale il movimento negli allenamenti di Gennaro Gattuso, che chiede intensità ai calciatori. Il tecnico privilegia infatti un gioco dinamico, nonostante stia lavorando con un gruppo ridotto, dati i giocatori assenti. Successivamente sono state fatte le prove sulle palle inattive, che venivano lasciate solitamente a fine allenamento, nella seduta di oggi invece l'esercitazione è stata proposta prima del previsto. Il gruppo viene poi diviso in due blocchi: uno è concentrato su esercitazioni tattiche, nel frattempo Taylor segna un gol sull'incrocio dei pali: il calciatore fa parte del secondo gruppo che ha svolto una partitella su una porzione ridotta di campo: l'obiettivo è mantenere un ritmo alto e perfezionare gli scambi riavvicinati. Segue una fase di riposo e le esercitazioni tattiche, delle quali si occupa molto lo staff tecnico. Il mister Gattuso incita sempre i calciatori all'intensità: i portieri nelle partitelle sono sempre molto impegnati. La squadra indossa poi le scarpe da ginnastica per svolgere la corsa e rientrare poi in area tecnica, mentre i portieri allenano i rilanci. L'allenamento volge quindi alla conclusione, è stata una seduta mattutina più breve rispetto a quella precedente. La squadra tornerà in campo alle 18:00 per la seduta pomeridiana.