Como-Inter 3-4, show infinito ed i nerazzurri mettono le mani sullo scudetto

E' il match della domenica sera (ore 20.45) quello tra Como ed Inter. Due squadre affamate di punti anche se per motivi diversi. Gli uomini di Christian Chivu continuano ad inseguire lo scudetto con la volontà di chiudere il discorso quanto prima sfruttando anche il passo falso di Napoli e Milan (le due inseguitrici). Gli uomini di Cesc Fabregas combattono per un posto in Europa con il sogno Champions League da continuare a coltivare. Ne esce una partita pazzesca che finisce con tante reti e con la vittoria dell'Inter per 4-3 contro i lariani.

La partita

Forse la gara più spettacolare di questa stagione del campionato di serie A. Tanti gol ma sopratutto un gran bel gioco espresso da entrambe le squadre in campo. Il Como parte forte e domina l'Inter. Il gioco è veloce e manda in palla gli avversari, il vantaggio arriva al 36simo grazie al bel gol di Valle. Raddoppio dopo appena 9 minuti, stavolta è Nico Paz a trovare la rete. Botta di orgoglio per l'Inter che nel recupero del primo tempo sigla il 2-1 grazie a Thuram.

La ripresa inizia con un'altra Inter in campo: spirito diverso e gioco completamente cambiato. Al 49simo minuto il 2-2: Thuram approfitta del buco difensivo degli avversari e segna con un tiro da fuori. E' da qui che il Como sembra essere andato in palla, il colpo è subito e il 3-2 degli avversari arriva grazie a Dumfries. Lo stesso terzino olandese replica la sua rete al 72simo siglando il 4-2. Sembra finita ma non lo è. Al minuto 89 Nico Paz si guadagna un rigore e Da Cunha lo segna tornando a mettere il fiato sul collo all'Inter. Non c'è più tempo: Como 3 Inter 4.

Le rispettive classifiche

Amarezza in casa Como, il primo tempo è stellare e faceva pensare ad una vittoria in pugno poi il crollo a suon di debolezza mentale ed errori tecnico. I punti restano 58 e il posto è il quinto in classifica.

Gioia Inter che annusa la disfatta ma che poi si riprende prepotentemente la partita con i tre punti annessi. Lo scudetto è a un passo. I punti sono 75, la vetta è consolidata e il Napoli (prima inseguitrice al secondo posto) è ben a 9 punti di distanza.