Nel prepartita di Lazio-Lecce, il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di Dazn.

Ho avuto abbastanza giocatori a disposizione, qualcuno è rientrato tardi, ma abbiamo recuperato qualcuno. Come Monteiro che è una risorsa importante per noi. Oggi abbiamo rimesso dentro anche Berisha, sono contento di avere questo gruppo, perché alza il livello degli allenamenti.